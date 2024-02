Juventus fecha contratação de zagueiro do Palmeiras

O jogador de 19 anos surgiu nas categorias de base do Vitória, mas desembarcou ao time paulista em 2022.

A Juventus Next Gen é apenas a 12ª colocada do grupo B da terceira divisão, com 27 pontos. Ele é o único brasileiro do atual elenco, que já teve Kaio Jorge, Lucas Rosa, Wesley Gasolina e Matheus Pereira. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.