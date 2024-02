Pirelli realiza testes com Porsche no deserto e em pista gelada

SÃO PAULO, 1 FEV (ANSA) - Em uma colaboração com a fabricante alemã Porsche, a empresa italiana Pirelli forneceu pneus para dois carros da marca que se aventuraram no deserto e no gelo.

No teste realizado no Senegal, o 911 Dakar acelerou pelo deserto usando o jogo de pneus Scorpion All Terrain Plus, enquanto o histórico modelo 550 Spyder utilizou os cravejados Stella Bianca na pista gelada de Zell Am See, na Áustria.

O 911 Dakar percorreu por volta de sete mil quilômetros sem fazer nenhuma troca de pneus, conseguindo passar com sucesso por asfalto, areia, terra e pedras.