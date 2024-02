Presidente da Itália destaca 'simplicidade' de Sinner

ROMA, 1 FEV (ANSA) - O tenista Jannik Sinner, campeão do Aberto da Austrália, se encontrou nesta quinta-feira (1º) com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, no Palácio do Quirinale.

O jovem altoatesino rasgou elogiou ao mandatário italiano, definindo-o como uma pessoa "simples" e "humilde". O atleta também ficou impressionando com o conhecimento de Mattarella sobre tênis.

"É incrível o quanto ele quer aprender a história do tênis.