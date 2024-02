Silvio Almeida desfilará na Portela no Carnaval 2024

O enredo foi concebido pelos carnavalescos Antônio Gonzaga e André Rodrigues.

O presidente da Portela, o antropólogo Fábio Pavão, ressaltou a importância de acadêmicos como Silvio Almeida participarem de uma "festa popular como o Carnaval, que é uma forma de resistência cultural". Ele ressaltou que o ministro é uma pessoa que "há muitos anos atua na defesa dos direitos humanos e a igualdade racial".

Com base no romance homônimo, a Portela contará uma "versão romanceada" de uma história real: assim como o livro, o enredo narra a saga de Kehinde, no Brasil conhecida como Luísa Mahin.

A personagem histórica, uma ex-escrava de origem na Costa da Mina, na África, teria comprado a própria alforria e participado da Revolta dos Malês (1835).

Ela era a mãe de Luís Gama, também vendido como escravo na infância, que relatou nunca a ter reencontrado. (ANSA).