Vacina do Butantan contra dengue tem eficácia de 79,6%

(ANSA) - BRASÍLIA, 01 FEB - O Instituto Butantan anunciou nesta quinta-feira (1º) que sua vacina contra a dengue tem 79,6% de eficácia e poderia começar a ser aplicada a partir do ano que vem, enquanto o Brasil enfrenta um rápido avanço da doença no início de 2024.

"A hipótese é a gente chegar em 2025 com a vacina pronta", disse Esper Georges Kallás, diretor do Butantan.

Segundo ele, os pesquisadores do instituto "estão em conversa permanente" com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que pode aprovar o imunizante no segundo semestre.