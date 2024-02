54 cidadãos italianos cumprem pena no Brasil

ROMA, 2 FEV (ANSA) - Pelo menos 54 italianos cumprem pena no sistema carcerário brasileiro, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (2) pela Organização Sindical Autônoma da Polícia Penitenciária do país europeu (Osapp).

Cerca de 2,6 mil cidadãos da Itália estão reclusos em prisões no exterior, sendo mais de 80% na Europa. A Alemanha lidera o ranking de detentos italianos, com 1.079, seguida por Espanha (458), França (231), Bélgica (202) e Reino Unido (192).

"Nos Estados Unidos, encontramos 91 compatriotas presos; na Venezuela, 66; no Peru, 58; no Brasil, 54; na Colômbia, 30", disse Aldo Di Giacomo, vice-secretário da Osapp.