Agricultores prometem levar protesto com tratores para Roma

Segundo ele, as datas e locais exatos da manifestação devem ser anunciados no fim de semana. "Nos dias seguintes, começaremos a deslocar os veículos. O governo não nos ouve, e os partidos não nos representam mais", declarou.

Assim como no restante da União Europeia, a categoria critica o excesso de regulamentação ambiental na agropecuária, a alta do preço do diesel - combustível das máquinas agrícolas - e o acordo comercial com o Mercosul, que parece cada vez mais longe de se tornar realidade.

Na Itália, no entanto, também integra a pauta dos manifestantes o fim da desoneração do imposto de renda para pessoas físicas (Irpef) para agricultores, que estava em vigor desde 2017.

O benefício foi revogado no fim do ano pelo governo Meloni, que agora estuda reintroduzir a medida para agricultores que não sejam proprietários de grandes extensões de terra. (ANSA).

