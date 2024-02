Caminhão de gás explode no Quênia e deixa ao menos 3 mortos

NAIROBI, 2 FEV (ANSA) - Pelo menos três pessoas morreram e mais de 270 ficaram feridas nesta sexta-feira (2) em Nairóbi, no Quênia, depois de um caminhão carregado de gás ter explodido.

De acordo com o governo queniano, a explosão do veículo provocou uma "enorme bola de fogo" e iniciou um vasto incêndio na região de Embakas. As causas não foram reveladas.

"Como resultado, o inferno danificou vários veículos e propriedades comerciais, incluindo muitas pequenas e médias empresas. Residências do bairro também pegaram fogo, com boa parte dos moradores ainda dentro, porque era madrugada", acrescentou o porta-voz Isaac Maigua Mwaura.