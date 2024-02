Chefe de máfia italiana foragido há 11 meses é preso na França

BARI, 2 FEV (ANSA) - O chefe mafioso Marco Raduano, que estava foragido há quase um ano depois de ter escapado de uma prisão na Itália usando lençóis como corda, foi capturado nesta sexta-feira (2) na França.

No fim de fevereiro de 2023, Raduano, um dos líderes da máfia "Sacra Corona Unita", fugiu da prisão de segurança máxima de Badu'e Carros, na região da Sardenha, com a ajuda de lençóis para facilitar a descida pela parede externa do presídio.

A ação do criminoso foi registrada por uma câmera de segurança e as imagens da fuga rodaram o mundo.