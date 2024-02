Conheça alguns dos carnavais mais tradicionais da Itália

A celebração em Madonna di Campiglio, que vai de 11 a 16 de fevereiro, é praticamente uma volta ao tempo, pois as pessoas se vestem com roupas de época. O ápice do carnaval é o popular baile de máscaras no Hofer Hall.

Em Verona, as comemorações se concentram no "Bacanal del gnoco", que surgiu em 1531 durante uma revolta da população devido a uma terrível crise alimentar que varreu o município. O problema foi resolvido quando algumas pessoas foram nomeadas para distribuir alimentos aos mais pobres.

A celebração sofreu diversas modificações ao longo dos anos, mas a programação atual prevê a realização de inúmeros bailes de máscaras e desfiles de carros alegóricos, como a cavalgada de Tomaso Da Vico.

Em Vho, na província de Alessandria, os bonecos históricos são os protagonistas do carnaval da cidade. Os personagens animam o público com vários espetáculos. Esse carnaval é um dos mais antigos da região, já que remontam ao início do século 18.

A festa em Tufara, no sul da Itália, tem como destaque a figura de uma cabra diabólica usando um tridente nas mãos, além de possuir fortíssimas ligações com o paganismo. A misteriosa entidade é representada pelos participantes através de uma máscara negra que desperta medo.

Ela é acompanhada por outra figura simbólica que representa a morte, personificada por um grupo de pessoas vestidas de branco e com os rostos cobertos de farinha. Os duendes também participam do cortejo carnavalesco.