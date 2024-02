Entrevista/'Itália pode oferecer muito', diz ministra de Milei

"Temos dois objetivos na Itália. Por um lado, participar de um evento único no Vaticano, que é um privilégio, com o importante encontro do presidente Milei com o papa Francisco. O segundo é uma agenda lotada de reuniões", destacou Mondino, 65 anos, formada em ciências econômicas e com dois mestrados nos Estados Unidos e na Espanha, salientando que um grupo de empresários argentinos fará parte da missão.

"Procuramos transmitir credibilidade. Durante os últimos 60 anos, a Argentina não só não manteve seus compromissos financeiros, mas nem mesmo as expectativas que gerou", afirmou a ministra, indicando que os principais temas econômicos da viagem envolvem energia ("os italianos têm capacidade de desenvolvimento neste campo"), investimentos ("eles podem nos ajudar a crescer"), ciência e tecnologia ("para uma agenda comum") e possibilidade de intercâmbios na área médica.

"Fala-se muito dos recursos naturais da Argentina, mas os empresários e responsáveis pelas pequenas e médias empresas têm-se revelado muito criativos, superando situações verdadeiramente traumáticas do ponto de vista econômico", disse Mondino.

A chefe da diplomacia argentina também elogiou o governo de Giorgia Meloni. "Há 10 anos a Itália estava numa situação financeira muito precária. Fez grandes progressos nesta área e em outras de grande complexidade, como a questão da imigração. O setor industrial também apresenta mudanças notáveis", observou.

Quanto à imagem de Milei na Europa, esclareceu: "Inicialmente, ele foi retratado como um populista, mas ele não é como os populistas, que falam em curto prazo. Nós trabalhamos para os próximos 35 anos, agimos no respeito à Constituição. O Parlamento argentino está discutindo neste momento a Lei Omnibus, e vemos os deputados trabalhando em janeiro e de dia.

Anteriormente, as sessões eram escuras e à noite. Algo está mudando". (ANSA).