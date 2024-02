Incêndio destrói 2,8 mil hectares de parque na Argentina

O comando do parque, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Florestas de Chubut emitiram um relatório indicando que nesta sexta-feira (2) os trabalhos prosseguem, "com linhas de água e ferramentas manuais nos pontos críticos dos oito setores do incêndio florestal".

"O fogo continua ativo em todas as frentes, comportando-se com especial intensidade nos desfiladeiros, dadas as condições meteorológicas", disse o comunicado.

Segundo o jornal Clarín, as investigações indicam que o incêndio começou de forma intencional.

O principal indício é o horário do começo do fogo, às 22h30 (horário local) da quinta-feira (25), com dois focos simultâneos.

O superintendente do parque, Danilo Hernández Otaño, garantiu a natureza dolosa do caso, afirmando não haver necessidade de perícia para confirmar a informação: "Ficou claro que se tratou de algo premeditado, para que seja difícil o controle inicial rápido. Foi iniciado ao anoitecer, sabendo que o combate a incêndios, por protocolo de segurança, deve ser realizado de dia".

A área atingida tem a particularidade de ser o maior setor de floresta valdiviana da Argentina.