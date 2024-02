Ministro italiano diz se arrepender das Olimpíadas de 2026

"Vejo o que fizemos e o que não fizemos. Faltam dois anos para as Olimpíadas, o número de dias continua diminuindo, o tempo está ficando terrivelmente mais curto e se torna quase impossível cumprir o cronograma", acrescentou.

O chefe da pasta ainda sugeriu a instalação de um quadro eletrônico na entrada de Valtellina, no norte da Itália, para informar a quantidade de dias que faltam para o início do megaevento esportivo.

Com o objetivo de concluir todas as obras para as Olimpíadas, a empresa Simico assinou um acordo que estabelece que as pistas de bobsled, skeleton e luge ficarão em Cortina d'Ampezzo. A Pizzarotti ficará responsável pelas construções. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.