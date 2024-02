Número de mortos em Gaza chega a 27.131

GAZA, 2 FEV (ANSA) - O número de mortos nos ataques de Israel na Faixa de Gaza subiu para 27.131, de acordo com boletim divulgado nesta sexta-feira (2) pelo Ministério da Saúde do enclave palestino, que é controlado pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas.

O balanço inclui 112 vítimas registradas nas 24 horas anteriores, enquanto a cifra de feridos desde o início da guerra, em 7 de outubro, chegou a 66.287.

Enquanto isso, as forças israelenses seguem avançando em direção a Rafah, no extremo-sul da Faixa de Gaza. "A brigada do Hamas em Khan Younis foi dispersada. Completaremos a missão ali e prosseguiremos até Rafah", disse o ministro da Defesa Yoav Gallant no X (antigo Twitter).