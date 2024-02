Oficiais de Europa e EUA fazem carta denunciando ações de Israel

Entre os países europeus representados, a BBC citou o Reino Unido, a Alemanha e a França.

A emissora britânica ouviu uma fonte que participou do documento, que preferiu permanecer anônima, um funcionário do governo americano com mais de 25 anos de experiência em serviços de segurança nacional.

Ele denunciou "a contínua recusa" das cúpulas dos Estados a levar em conta os alarmes lançados por "vozes que conhecem a região [do Oriente Médio] e suas dinâmicas".

"Aqui, a verdade é que nós não estamos apenas deixando de prevenir alguma coisa, estamos nos tornando ativamente cúmplices", afirmou.

O texto acusa Israel de "não ter limites" em suas operações em Gaza, que já provocaram "milhares de mortes evitáveis de civis", e diz que o país, através do bloqueio deliberado de ajuda humanitária, está "colocando milhares de civis diante do risco de uma lenta morte por fome".

Os abaixo-assinados também evocam, a cargo das políticas dos respectivos governos, "o risco plausível de contribuir com graves violações do direito internacional e do direito de guerra".