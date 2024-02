Volkswagen anuncia investimento de R$ 9 bilhões no Brasil

A montadora trabalha para "reduzir as emissões tanto de seus carros como de suas fábricas", e uma das medidas será a utilização de biometano nas plantas de produção, acrescentou o executivo.

A Volkswagen e outras empresas do setor apostam em carros híbridos flex para reduzir as emissões de CO2 e favorecer a transição energética.

Está previsto que Possobom e outros executivos participem nesta sexta-feira (2) do lançamento do plano de investimentos em uma cerimônia com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

O anúncio da Volkswagen acontece uma semana depois de os CEOs da GM e da BYD terem comunicado a Lula no Palácio do Planalto sobre investimentos de R$ 10 bilhões no Brasil. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.