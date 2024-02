++ Itália conquista 1º ouro no Mundial de natação de Doha ++

ROMA, 7 FEV (ANSA) - O nadador Giorgio Minisini conquistou nesta quarta-feira (7) a primeira medalha de ouro da Itália no Mundial de natação de Doha, no Catar. O atleta subiu no lugar mais alto do pódio no nado artístico individual. (ANSA).

