Biden comete gafe e confunde Macron com Mitterrand

François Mitterrand foi presidente da França de 1981 a 1995, tornando-se o mais longevo na história do país, e faleceu em 1996. Macron, por sua vez, ocupa o Palácio do Eliseu desde 2017 e está em seu segundo mandato.

As recorrentes gafes de Biden são uma das armas da campanha de Donald Trump para voltar à Casa Branca, enquanto pesquisas indicam que o eleitorado americano se preocupa com a idade avançada do atual presidente, que tem 81 anos, quatro a mais que o magnata republicano. (ANSA).

