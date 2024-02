Daniel Alves chora em depoimento e diz ter bebido demais

SÃO PAULO, 7 FEV (ANSA) - No terceiro e último dia do julgamento de Daniel Alves, o ex-jogador brasileiro chorou durante o depoimento e declarou que bebeu muito na noite em que teria estuprado uma mulher em uma boate na Espanha.

O ex-lateral de Barcelona e Juventus teve dificuldade para completar as frases em função do choro ao responder os questionamentos da sua própria advogada, Inés Guardiola. A participação do brasileiro durou por volta de 20 minutos.

O multicampeão defendeu que não é um homem violento e negou que tenha jogado a denunciante no chão ou dado um tapa nela.