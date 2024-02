Do Brasil a Gênova: Veleiro de imigrantes voltará para casa

O Goleta Gringo, batizado originalmente como "Luigi Palma", foi usado durante quase cinco décadas para levar imigrantes para a América do Sul e retornar à Itália com trigo argentino, em uma viagem que durava de oito a 18 meses (ida e volta), dependendo das condições meteorológicas. Além disso, transportava mármore de Carrara para a Irlanda e voltava com carvão mineral.

Em 1933, o Luigi Palma cruzou o Atlântico pela última vez e ficou na Argentina, onde foi rebatizado como "Pegli", bairro de Gênova onde ele nascera. O barco, no entanto, seguiu na ativa e transportava produtos como batata, cebola, café e madeira através do Rio Uruguai. Após algumas modificações, foi abandonado no Rio Luján, na província de Buenos Aires, em 1974.

O veleiro só voltou à vida no início dos anos 1990, quando Zuccaro o localizou no leito do Luján, seguindo indicações de conhecidos. "Comecei a mergulhar dentro do barco e fui soltando o fundo devagarinho, levando-o até a costa. Então comecei a colocar bombas [para retirar a água] e seguia mergulhando em busca de furos no casco, até que ele começou a boiar", relata.

Os esforços para recuperar o veleiro italiano renderam a Zuccaro o apelido de "Gringo Loco", alcunha que acabaria virando o novo nome do barco: "Goleta Gringo", ou, em português "Escuna Gringo".

A estrutura da embarcação estava em boas condições, mas as chapas de aço avariadas tiveram de ser trocadas. Já o casco e o cordame foram restaurados a partir de fotos antigas e com a ajuda de programas de reconstituição digital.

A reforma respeitou o desenho original, porém algumas alterações foram feitas para modernizar o barco, como a transformação do porão em um espaço com oito cabines com banheiro privativo, sala de almoço e cozinha.