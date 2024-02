Família brasileira deve deixar Gaza nesta quinta

A família está alojada em uma casa alugada pelo governo brasileiro enquanto aguarda o momento de cruzar a fronteira com o Egito no âmbito da Operação Voltando em Paz, que já resgatou mais de 1,5 mil pessoas da Faixa de Gaza e de Israel desde 7 de outubro, quando a organização radical Hamas atacou o país judeu.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que seguirá trabalhando para repatriar todos os brasileiros que quiserem deixar a zona conflagrada e deve discutir a guerra em Gaza com o mandatário do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, em 15 de fevereiro, no Cairo. (ANSA).

