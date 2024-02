Governo Milei prepara plano B após derrota de lei 'Ómnibus'

SAN PAULO, 7 FEV (ANSA) - Após a derrota no Congresso com a retirada do texto da chamada "Lei Ómnibus", o governo do ultraliberal Javier Milei na Argentina agora pretende, tanto quanto for possível, fechar as torneiras financeiras do estado para as províncias e governar tanto quanto possível via decreto, sem envolver o Parlamento.

A estratégia é o plano B para tentar arrumar as contas públicas e aplicar um choque de ordem na economia do país.

O plano A era o megapacote para desregulamentar a economia, mas após a aprovação dos primeiros artigos, que davam "superpoderes" ao inquilino da Casa Rosada, a coalizão ultraliberal La Libertad Avanza (LLA) decidiu interromper a tramitação na noite de terça-feira (6) devido à falta de acordo sobre pontos cruciais da iniciativa, como as privatizações.