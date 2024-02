Hamas propõe a Israel trégua de 135 dias na Faixa de Gaza

GAZA, 7 FEV (ANSA) - O grupo fundamentalista islâmico Hamas propôs um plano de cessar-fogo de 135 dias em três fases, com duração de 45 dias cada, na guerra com Israel na Faixa de Gaza.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (7) pela agência de notícias Reuters, que visualizou o rascunho da resposta do grupo a uma oferta enviada na semana passada por mediadores de Egito e Catar.

De acordo com o documento, a primeira fase envolve a libertação de todas as mulheres, idosos, doentes e homens com menos de 19 anos, em troca da soltura de mulheres e crianças palestinas das prisões israelenses. O Exército do premiê Benjamin Netanyahu também teria que retirar suas tropas das áreas povoadas.