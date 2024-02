Italiano Domenico Acerenza fatura bronze em Mundial de Natação

ROMA, 7 FEV (ANSA) - O nadador italiano Domenico Acerenza conquistou nesta quarta-feira (7) uma medalha de bronze no Mundial de Natação de Doha, no Catar.

O atleta de 29 anos, que é natural de Potenza, ficou atrás apenas dos franceses Logan Fontaine e Marc-Antoine Olivier na maratona aquática de cinco quilômetros.

Acerenza foi responsável pela terceira medalha da Azzurra no Oriente Médio, sendo a primeira de bronze. As outras duas foram as pratas de Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci no salto ornamental e de Giorgio Minisini no nado artístico.