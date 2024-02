Sanremo abre voto popular e recebe John Travolta em 2ª noite

A plateia também se emocionou ao acolher o pianista e compositor italiano Giovanni Allevi, afastado dos palcos há quase dois anos, desde um diagnóstico de mieloma múltiplo.

O autor do hino da Série A da Itália contou os detalhes de sua batalha contra a doença e finalmente voltou a tocar diante de um público.

"Quando não há mais certeza sobre o futuro, é preciso viver mais intensamente o presente. É como se um punhado de anos tivesse sido arrancado do meu fim, e quero vivê-los o mais intensamente possível", disse.

Outro célebre convidado foi o DJ francês Bob Sinclar, que movimentou a noite com clássicos como "World, Hold On" em um show em um navio de cruzeiro.

Nesta quarta, foi aberto o voto do público, que até o dia da final, no próximo sábado (10), poderá escolher seu artista favorito enviando uma mensagem de SMS ou telefonando com o respectivo código, num máximo de cinco votos por noite.

Na estreia, com o voto da imprensa, Loredana Bertè com a faixa "Pazza" levou a melhor.