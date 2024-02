Sem Trump, Haley perde para 'nenhum dos candidatos' em Nevada

A votação da última terça (6) não tinha peso legal, mas era uma oportunidade de Haley mostrar força diante do eleitorado, o que não aconteceu. Até o momento, Trump já venceu com folga as prévias em Iowa e New Hampshire, enquanto sua adversária aposta nas primárias na Carolina do Sul.

As pesquisas, no entanto, apontam um amplo favoritismo do ex-presidente, que aparece com cerca de 30 pontos de vantagem no estado natal de Haley. (ANSA).

