Setor do turismo de casamento registra boom na Itália em 2023

ROMA, 7 FEV (ANSA) - Fontes do setor turístico relataram um boom no turismo de casamentos na Itália em 2023, com recordes de viagens para este objetivo.

Em uma apresentação intitulada "Itália para casamentos, o evento", nesta quarta-feira (7), com a presença da ministra do Turismo, Daniela Santanché, foram divulgados dados tanto sobre casais estrangeiros que disseram "sim" na Itália, quando sobre italianos que casaram em uma região diferente de sua cidade de origem.

O setor do chamado "destination wedding" (casamento no destino turístico) viu o volume de negócios crescer 34% no país, atingindo a marca de 830 milhões de euros (R$ 4,4 bilhões) no ano passado.