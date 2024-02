Tarcísio leva projetos de infraestrutura a Milão

SÃO PAULO, 7 FEV (ANSA) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apresentou projetos de infraestrutura durante um roadshow em Milão, capital financeira da Itália, segunda etapa de seu tour pela Europa.

Após passagem por Madri, na Espanha, Tarcísio se reuniu com Umberto Tosoni, diretor do Grupo Gavio, principal acionista da EcoRodovias, maior operadora de concessões rodoviárias no Brasil, e com Federico Ghella, vice-presidente da Ghella, empresa que atua nos setores de infraestrutura, saneamento e abastecimento, incluindo as obras de expansão da Linha 2 do Metrô paulista.

O objetivo foi apresentar o Programa de Parcerias em Investimentos, que é estimado em R$ 220 bilhões, entre privatizações, concessões e colaborações público-privadas.