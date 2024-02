Blinken critica Israel: 'Não tem licença para desumanizar'

Durante sua nova missão no Oriente Médio, Blinken se reuniu com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, e reiterou o apoio dos Estados Unidos para a criação de um Estado palestino independente.

Além dele, o secretário americano também se encontrou com o líder centrista e ministro do Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, que disse ao norte-americano "que, para permitir a introdução contínua de ajuda humanitária em Gaza, é necessário o envolvimento internacional e um mecanismo para garantir que a ajuda não vá para o Hamas".

Gantz ainda agradeceu a Blinken "pelo trabalho da administração de Joe Biden, pelo compromisso dos EUA em garantir a segurança de Israel e pela mediação para a libertação dos reféns".

O político israelense, que viu Blinken juntamente com Gadi Eisenkot, outro ministro do Gabinete de Guerra, destacou que também foram discutidos os dossiês da possível normalização das relações com a Arábia Saudita e de uma solução política para o Hezbollah no Líbano.

Logo após, no fim de sua missão em Israel, o secretário de Estado dos EUA conversou em Tel Aviv com familiares de reféns do Hamas em Gaza que também têm cidadania americana. (ANSA).