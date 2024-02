Bolsonaro diz ter ficado 'surpreso' com ação da PF

(ANSA) - BRASÍLIA, 08 FEB - O ex presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (8) que ficou "surpreso" com a chegada de agentes da Polícia Federal à sua casa em Angra dos Reis, no litoral fluminense, e prometeu entregar o passaporte às autoridades, no âmbito das investigações sobre um plano para minar as eleições de 2022 e a tentativa de golpe de janeiro de 2023.

"Por enquanto, eu ainda estou no ar, não sei o que está acontecendo", declarou o ex-mandatário à CNN Brasil.

Ele afirmou que deve entregar o passaporte em até 24 horas, cumprindo a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).