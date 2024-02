Delegação do Hamas chega ao Cairo para negociar cessar-fogo

O grupo extremista Hamas enviou nesta quinta-feira (8) uma delegação ao Cairo, no Egito, para "concluir as conversações de cessar-fogo" na guerra com Israel, iniciada no último 7 de outubro.

A informação foi divulgada em comunicado no Telegram, o qual explica que a delegação "é liderada pelo líder Halil al-Khaya",vice-chefe do movimento na Faixa de Gaza e do Gabinete de Relações com membros árabes e islâmicos.

Os representantes do grupo chegaram ao território egípcio vindo de Doha para continuar as negociações sobre um eventual cessar-fogo no conflito que já provocou a morte de 27,8 mil palestinos na Faixa de Gaza e deixou outros 67 mil feridos, segundo o Ministério da Saúde do enclave controlado pelo Hamas.