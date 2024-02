Homem mata esposa e se suicida em novo feminicídio na Itália

De acordo com relatos dos vizinhos, o marido estava passando por um momento difícil depois de ter perdido o emprego. Ele trabalhava como segurança, mas foi demitido após a tentativa de roubo de sua arma. Na ocasião, ele ficou ferido.

O casal deixa três filhos, sendo que dois estavam na escola no horário da tragédia e o terceiro participava de uma excursão escolar. As autoridades abriram um inquérito para apurar a motivação do crime.

"Agora falei com a polícia. Esperamos que esta questão seja resolvida em breve", afirmou o prefeito de Nápoles, Gaetano Manfredi. (ANSA).

