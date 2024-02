Itália conquista prata no revezamento do Mundial de Doha

ROMA, 8 FEV (ANSA) - A Itália voltou a subir no pódio no Mundial de Esportes Aquáticos em Doha, no Catar, com a medalha de prata conquistada pela Azzurra no revezamento 4x1500 metros misto.

O quarteto formado pelos nadadores Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Giulia Gabbrielleschi e Arianna Bridi ficou atrás somente dos atletas da Austrália, enquanto a Hungria faturou o bronze.

"Decidimos reverter as frações entre mim e 'Mimmo' porque minha tarefa seria recuperar e a dele fechar. A estratégia foi boa, acabou sendo um ótimo revezamento. Nunca é fácil conquistar uma medalha e estamos repetindo ano após ano", disse Paltrinieri.