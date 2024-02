Itália deve faturar 1 bilhão de euros com turismo no Carnaval

Do número total, cerca de 1 milhão deve ser turista estrangeiro, atraído pela possibilidade de aliar a experiência de acompanhar espetáculos únicos e autênticos com visitas a cidades e vilarejos de arte.

Em média, as pernoites dos turistas italianos e estrangeiros atraídos pelo Carnaval serão de dois dias per capita.

Segundo o estudo, haverão consequências significativas para a restauração, a gastronomia, o vinho e o artesanato.

O rico calendário de eventos carnavalescos teve início no dia 1º de fevereiro com o Carnaval Infantil da Bienal de Veneza e encerrará com o Desfile de carros alegóricos em Viareggio no próximo dia 24 de fevereiro.

A última festividade acontecerá exatamente um mês antes do desfile dos carros alegóricos floridos em Sanremo, em 24 de março.

Além disso, entre um extremo e outro, haverá celebrações também em Ivrea e Cento, em Fano e Comacchio, em Putignano e Acireale.