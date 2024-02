Júri de honra sobre ataque de Meloni a ex-premiê é dissolvido

O processo começou após declarações da premiê durante um discurso na própria Câmara: Conte disse que Meloni proferiu "mentiras difamatórias" ao acusá-lo de ter aprovado a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade (ESM), instrumento da União Europeia para ajudar países em crise na zona do euro, "contra o parecer do Parlamento" e "sem dizê-lo aos italianos".

O júri é acionado por um deputado quando ele alega ter sido acusado de fatos que mancham sua honra e serve para esclarecer controvérsias entre parlamentares.

A crise começou a partir da elaboração do relatório final, feito pelo deputado Giorgio Mulè, vice-presidente da Câmara, presidente do júri de honra e integrante do partido Força Itália (FI), da base do governo.

Após a leitura, os integrantes de oposição do júri, Stefano Vaccari (Pd) e Filiberto Zaratti (Avs), decidiram deixar a comissão.

"O júri deveria ter um perfil terceiro. No relatório prevaleceram motivações, ainda que significativas, de ordem política, e interpretações que contrastam com a realidade dos fatos apurados e tornam evidente a vontade da maioria de apreciar a versão acusatória de Meloni", escreveu Vaccari.

Segundo ele, o grupo "não pôde destacar que o comportamento da premiê foi contrário ao rigor e ao senso de responsabilidade, nos quais deve se inspirar o debate parlamentar ainda que diante dos embates mais acalorados".