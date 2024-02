Medalhas das Olimpíadas de Paris terão pedaço da Torre Eiffel

PARIS, 8 FEV (ANSA) - O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, na França, divulgou o design das medalhas do megaevento esportivo, que terão fragmentos da Torre Eiffel anexados na peça.

Todas as 5.084 condecorações produzidas possuem um pedaço do ferro original da Torre Eiffel, um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, através de um formato hexagonal de 18 gramas centralizado na medalha.

Os fragmentos da "Dama de Ferro" foram retirados da estrutura durante as obras de reforma feitas no século 20 e que haviam sido preservados.