Ministros dos países da UE criticam Superliga Europeia

"Apoiamos as principais características do atual modelo europeu, em particular a estrutura piramidal, o sistema aberto de promoções e despromoções, a abordagem ascendente e solidária e papel do esporte na identidade nacional", disseram.

A Espanha, representada por Miquel Iceta, ficou de fora do grupo pelo fato de o país ter Barcelona e Real Madrid, os dois principais times da nação, como os únicos remanescentes do projeto.

A versão inicial da Superliga Europeia previa a participação apenas dos principais clubes da Espanha, da Inglaterra e da Itália, mas o projeto naufragou em um curtíssimo espaço de tempo em virtude da grande oposição de torcedores, dirigentes, times e políticos.

Os responsáveis pela ideia remodelaram a estrutura do projeto e resolveram abrir mais o leque, com 64 participantes divididos em três divisões com um sistema de acesso e rebaixamento, além da introdução de novas equipes.

O esloveno Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, afirmou que a Superliga Europeia é como a maçã envenenada da Branca de Neve, enquanto o ministro do Esporte da Itália, Andrea Abodi, expressou a necessidade de "proteger um sistema baseado na eficiência, na concorrência leal e no respeito pelas regras financeiras". (ANSA).