Participação de John Travolta em Sanremo vira motivo de polêmica

O ator acompanhou Amadeus e Fiorello na dança, mas não conseguiu esconder o embaraço. "Foi uma das brincadeiras mais aterrorizantes da história da TV", brincou Fiorello, alvo de uma chuva de críticas nas redes sociais por não aproveitar melhor a presença de uma estrela de Hollywood.

No entanto, Amadeus, também diretor artístico do Festival de Sanremo, negou os rumores de que Travolta teria recebido 400 mil euros (R$ 2,1 milhões) para ir ao evento e garantiu que o ator não foi pego de surpresa pelo "Baile dos Passarinhos".

"Ele não recebeu 400 mil euros para vir aqui fazer aquela cagada. Ele sabia da brincadeira, se depois se arrependeu no último momento não é minha culpa", declarou Amadeus, acrescentando que "está sendo criado um caso onde não existe".

"Está tudo caminhando bem, então precisam encontrar essas bobagens para polemizar", disse.

No entanto, a controvérsia foi além da dança infantil, com a suspeita de uma publicidade oculta pelo fato de as câmeras focalizarem os tênis de Travolta, da marca italiana U-Power, enquanto ele estava no palco do Teatro Ariston. Além disso, Amadeus citou a expressão "dont't worry, be happy" ("não se preocupe, seja feliz"), slogan da empresa de vestuário.

"Eu peguei da música, não tinha a menor ideia disso", garantiu o apresentador. Ainda assim, a Codacons, entidade de defesa do consumidor bastante atuante na Itália, apresentou uma denúncia às autoridades de comunicações e antitruste do país por "publicidade oculta em prejuízo dos telespectadores".