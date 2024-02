Petrolífera reacende tensão entre Venezuela e Guiana

Routledge, inclusive, explicou que a ExxonMobil planeja "perfurar 2 poços exploratórios ao oeste de Liza e Payara. O Pez Trompeta e a Polilla Roja estão planejados mais para o centro do Bloco Stabroek ao longo deste ano".

A região é rica em petróleo e está no centro de uma disputa territorial entre a Guiana e a Venezuela. Essequibo pertence atualmente aos guianenses, mas o governo de Nicolás Maduro reivindica a posse da região.

Por sua vez, a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, rejeitou as declarações dada pelo líder da ExxonMobil, destacando que a empresa "pretende proteger as suas operações ilícitas, num mar que aguarda delimitação".

"A Venezuela rejeita as declarações ameaçadoras da Routledge", acrescentou Rodríguez, observando que "esta transnacional energética não só assume a soberania da Guiana, mas governa as altas autoridades desse país, encoraja o caminho ilegítimo do Tribunal Internacional da Justiça para prejudicar o acordo de Genebra, mas também procura proteger as suas operações ilícitas". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.