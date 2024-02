PF deflagra operação contra aliados de Bolsonaro

(ANSA) - BRASÍLIA, 08 FEB - A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (8) uma operação contra o general Augusto Heleno e outros aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Agentes cumprem quatro mandados de prisão e 33 de busca e apreensão em 10 unidades da federação.

Além de Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e homem de confiança de Bolsonaro, também são alvos os generais Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, e Paulo Sérgio Nogueira, também ex-ministro da Defesa, e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, de acordo com a imprensa local.