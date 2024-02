Putin e Xi Jinping discutem crises na Ucrânia e Oriente Médio

MOSCOU, 8 FEV (ANSA) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou por telefone nesta quinta-feira (8) com seu homólogo chinês, Xi Jinping, para discutir o desenvolvimento de uma "cooperação internacional multilateral" e as crises na Ucrânia e no Oriente Médio.

De acordo com emissora chinesa CCTV, citada pela agência russa Tass, os dois líderes concordaram em "continuar a trocar opiniões sobre questões estratégicas e de temas de interesse mútuo".

"A China e a Rússia devem defender resolutamente a sua soberania e resistir à interferência de forças externas nos seus assuntos internos", declarou Xi durante a ligação.