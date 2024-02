Sanremo desiste de receber agricultores e irrita manifestantes

SANREMO, 8 FEV (ANSA) - Um grupo de agricultores ameaçou levar uma carreata de tratores para a cidade de Sanremo caso os organizadores do festival homônimo não deixem representantes da categoria subirem no palco do Teatro Ariston. Nos últimos dias, o apresentador e diretor artístico do Festival de Sanremo, Amadeus, havia prometido que daria espaço para o movimento dos agricultores durante o evento, que acontece até o próximo sábado (10) e é um dos símbolos da cultura televisiva italiana.

No entanto, a emissora pública Rai, organizadora do festival, recuou e disse que as demandas da categoria serão apresentadas em um comunicado lido por Amadeus na sexta-feira (9).

"As reivindicações dos agricultores terão voz no Ariston apesar da extrema fragmentação dos grupos. Na impossibilidade de receber alguns representantes no palco, Amadeus lerá um comunicado que levará ao grande público os problemas, as dificuldades e os pedidos do mundo agrícola", diz a nota da Rai.