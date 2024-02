Único rival declarado de Putin é barrado nas eleições russas

MOSCOU, 8 FEV (ANSA) - O candidato à eleição presidencial da Rússia Boris Nadezhdin, considerado o único rival declarado de Vladimir Putin, anunciou nesta quinta-feira (8) que a sua candidatura para o pleito foi rejeitada pela Comissão Eleitoral Central (CEC) do país.

Segundo a CEC, entre as assinaturas recolhidas pelo opositor estariam as de pessoas já falecidas. "Estou na segunda posição depois de Putin. Nas pesquisas tenho previsões de dois dígitos, e vocês me falam de 11 mortes", questionou ele.

Nadezhdin revelou ter coletado "mais de 200 mil assinaturas em toda a Rússia" e garantiu que realizou de "forma aberta e honesta" e "as filas em nossa sede e pontos de coleta foram monitoradas por todo o mundo".