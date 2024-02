Alonso alfineta Hamilton sobre motivos para aceitar Ferrari

A declaração faz referência ao fato de Hamilton ter renovado contrato com a Mercedes no ano passado até o fim de 2024, com opção de estender o vínculo por mais uma temporada, o que não acontecerá.

Apesar da alfinetada, Alonso, que foi vice-campeão pela Ferrari em 2010, 2012 e 2013, disse que a chegada de Hamilton pode levar "aquele extra" para a equipe de Maranello brigar novamente pelo título.

"Mesmo no ano passado, com o carro dominante da Red Bull, a Ferrari conseguiu igualar tempos de volta e ser mais rápida em muitas classificações, então o carro parece ser veloz o suficiente", declarou o espanhol, cotado para substituir o próprio Hamilton na Mercedes em 2025.

No entanto, ele garante que ainda não foi procurado pela equipe. Os dois foram companheiros na McLaren em 2007, quando terminaram empatados em pontos, o que favoreceu o então piloto da Ferrari Kimi Raikkonen, campeão naquele ano.

Alonso, no entanto, deixou o time britânico na temporada seguinte, quando Hamilton conquistaria seu primeiro título.

(ANSA).