Milei e Meloni discutem parcerias em energia e agricultura

ROMA, 12 FEV (ANSA) - O presidente da Argentina, Javier Milei, e a premiê da Itália, Giorgia Meloni, se reuniram durante cerca de uma hora no Palácio Chigi, em Roma, nesta segunda-feira (12).

O encontro ocorreu na sequência das audiências do mandatário ultraliberal com o papa Francisco, no Vaticano, e com o presidente italiano, Sergio Mattarella, também em Roma.

"Hoje recebi o presidente da República Argentina, Javier Milei. Um encontro positivo, no qual dialogamos sobre o desenvolvimento de novas parcerias em setores chave para nossas economias, como energia, infraestrutura e agroalimentar", escreveu Meloni nas redes sociais.