Ofensiva de Israel em Rafah seria 'terrificante, diz ONU

GENEBRA, 12 FEV (ANSA) - O alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, chamou de "terrificante" a perspectiva de uma "verdadeira" ofensiva israelense contra Rafah, no extremo-sul da Faixa de Gaza.

A cidade é o local para onde dezenas de milhares de palestinos fugiram nos primeiros meses da guerra para escapar dos bombardeios de Israel no norte do enclave. Depois de Rafah, fica apenas a fronteira com o Egito, o que dificultaria uma eventual fuga de civis.

"Considerando a carnificina ocorrida até agora em Gaza, podemos imaginar perfeitamente o que acontecerá em Rafah", declarou Turk em uma nota. (ANSA).