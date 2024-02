UE aconselha Biden a fornecer menos armas para Israel

BRUXELAS, 12 FEV (ANSA) - O alto representante da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell, aconselhou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a fornecer menos armas para Israel se quiser diminuir a quantidade de civis mortos na Faixa de Gaza.

De acordo com um levantamento da ONG Anistia Internacional, ao menos 95 civis em Rafah, no sul do enclave palestino, foram mortos em quatro bombardeios efetuados pelas forças israelenses nos últimos dias.

"Biden disse que as mortes de civis em Gaza são muitas. Caso forem muitas, então talvez seja necessário dar menos armas a Israel, é bastante lógico", opinou Borrell em uma coletiva de imprensa.