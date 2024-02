Ministro é hospitalizado na Itália com fortes dores no peito

Crosetto é monitorado pelos médicos do hospital e foi submetido a uma angiografia coronária. Não há informações sobre as causas do problema.

"Um grande abraço e meus votos de rápida recuperação ao ministro Crosetto. Com sua força e determinação, tenho certeza que você também superará este desafio. Vamos, Guido", escreveu a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. (ANSA).

