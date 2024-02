Alexei Navalny, principal opositor de Putin, morre aos 47 anos

O rival de Putin estava detido em uma remota colônia penal em Kharp, conhecida como "Lobo Polar", localizada no Círculo Polar Ártico. Ele havia sido condenado a 19 anos de detenção por "extremismo".

Navalny, que apareceu magro e com a cabeça raspada em um vídeo divulgado em janeiro, cumpria pena em um regime normalmente reservado a condenados à prisão perpétua ou detentos perigosos.

O político foi peça chave nos protestos de 2011 e 2012 na Rússia, que denunciaram fraude eleitoral e corrupção no governo comandado por Putin. O auge de sua trajetória no mundo da política foi em 2013, quando obteve 27% dos votos em uma eleição para presidente da Câmara da capital russa.

Considerado uma grande pedra no sapato para o Kremlin, Navalny foi responsável por identificar um suposto palácio construído no Mar Negro para uso pessoal do mandatário russo, bem como mansões e iates utilizadas por Dmitry Medvedev.

Em 2020, Navalny chegou a ficar em coma ao ter sido envenenado com novichok e recebeu tratamento na Alemanha. O político voltou ao seu país natal no ano seguinte, onde foi detido e condenado a várias penas de prisão que totalizaram mais de três décadas atrás das grades. (ANSA).