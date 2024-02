Governador xinga Meloni e provoca furor na Itália

As declarações provocaram reações imediatas na base parlamentar de Meloni. "Com a linguagem chula de hoje, De Luca realmente tocou o fundo do poço. Ele está totalmente fora de controle e não é mais digno de representar a região da Campânia", disse a deputada Imma Vietri, do partido Irmãos da Itália (FdI), o mesmo da premiê.

"De Luca desta vez superou todos os limites", reforçou o também deputado do FdI Gimmi Cangiano. "Ele deve ser interditado das instituições por indignidade", afirmou o senador Antonio Iannone, outro correligionário de Meloni. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.